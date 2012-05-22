ЗМІ: син Януковича скупив Балаклавську набережну

Про це йдеться у статті, розміщеній на «Українській правді».

Автор зазначає, що у червні минулого року було повідомлено про завершення реконструкції набережної Назукіна у Балаклаві, яка є найбільш відвідуваним місцем цього району Севастополя. З неї відкривається вид на Балаклавську бухту і гору Кастрон з руїнами генуезької фортеці Чембало.

У 2004 році військові демілітаризували Балаклавську набережну. А у серпні 2006 року власниками набережної стали ТОВ "Аквалайн плюс" та ТОВ "Українсько-інвестиційний центр". Автор статті зазначає, що саме у серпні 2006 року Віктор Янукович був вдруге призначений прем’єр-міністром. Фірми запропонували реконструювати будови бухти. Але називалося це "реконструкцією готельно-розважального комплексу з яхт-клубом та житловою забудовою".

Місцевій владі були представлені висновки експертизи, за якими реконструювати існуючі будівлі було неможливо. Тож фірми запропонували розібрати пам’ятки архітектури і звести точно такі ж, але нові, що й було зроблено. Автор пише, що “зговірливість місцевих чиновників” можна пояснити тим, що, як виявилося, обидві фірми, які реконструювали Балаклавську набережну, є учасниками корпорації "МАКО" старшого сина В.Януковича Олександра.

Серед номінальних власників ТОВ "Аквалайн плюс", зокрема, був "сімейний юрист" Павло Литовченко, широко відомий завдяки участі у схемах відчуження "Межигір’я", та компанія "Кепітал Білдінг Корпорейшен", яка належить О.Януковичу.

Також остання компанія була серед учасників ТОВ "Українсько-інвестиційний центр" - другого покупця Балаклавської набережної.

Крім того, автор інформує, що у листопаді 2011 року стало відомо, що ПрАТ "МАКО Холдінг" збільшує статутний капітал у 5 разів, в зв’язку з чим буде проведено додаткову емісію акцій. Після цього капітал компанії мав скласти 280 млн грн. Одночасно з'явилося повідомлення про збільшення статутного капіталу ПрАТ "Маринсервис" з 55 до 64 млн. грн. Тоді було відомо, що у "МАКО Холдінг" та "Маринсервис" один і той самий директор – Сергій Єрмольчук. Однак 27 квітня цього року у системі SMIDA було опубліковано річний звіт ПрАТ "Маринсервис". У ньому прямо зазначається, що єдиним акціонером цієї компанії є Олександр Вікторович Янукович.

У звіті також зазначається, що в 2010 році компанія президентського сина придбала чотири пам’ятки архітектури на набережній Назукіна у Балаклаві: головний корпус та флігель дачі Соколової, де зупинялася Леся Українка, будинок мiського голови Міхайлі та дача лiкаря Педькова.

Саме ці будівлі реконструювали ТОВ "Аквалайн плюс" та ТОВ "Українсько-інвестиційний центр" у якості готельно-розважального комплексу з яхт-клубом. І саме під час реконструкції їх придбав "Маринсервіс".

Дача Соколової обійшлася фірмі Януковича-молодшого у 9 млн 385 тис грн. Будинок мiського голови Михелі коштував 22 млн 466 тис, а дача лікаря Педькова – 3 млн 703 тис грн.

Крім архітектурних пам'яток, "Маринсервис" також придбав плавучi залiзобетоннi пантони з мертвими якорями на загальну суму 845 тис грн та причали-хвилеломи з мертвими якорями на 2 млн 30 тис.

У 2011 році фірма О.Януковича придбала на тій же набережній адмiнiстративно-побутовий корпус з господарськими спорудами за 3 млн 362 тис та два житлових будинки вартістю 7 млн 119 тис та 5 млн 758 тис грн.

Як пише автор статті, в опублікованому звіті також йдеться, що у серпні 2010 р. Міністерство транспорту видало "Маринсервису" чотири дозволи на експлуатацію гідротехнічних споруд. Дозволи є безстроковими. Також у документі зазначається, що "Маринсервис" є збитковим. Згідно з опублікованим звітом, у 2010 році компанія отримала збиток в 228 тис грн. У 2011 роцi збиток зменшився, але тільки на 1 тисячу. Тобто ця фірма поки є лише "дорогою іграшкою", зазначає автор.

Посилаючись на блогерів, він відзначає, що набережна тепер нагадує закритий яхт-клуб. Також там встановлені ворота, і достатньо їх закрити, щоб набережна стала приватною територією.

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Балаклавську набережну побудували ще наприкінці XIX століття і на ній розташувались низка історичних будівель, які держава оголосила пам'ятками архітектури. Наприклад, це дача акторки Соколової, побудована у стилі італійського ренесансу.