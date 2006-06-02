Ющенко доручив Рибачуку розібратися зі своїм другом із СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив своєму Секретаріату вивчити факти, наведені у вчорашній статті у газеті «Україна молода» щодо ситуації у Службі безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО.

«Президент України знайомий зі статтею, яка вийшла вчора в газеті… Президент доручив керівнику Секретаріату Президента та правникам, які працюють у Секретаріаті, вивчити наведені там факти і, зокрема, те, що стосується кадрової політики у Службі безпеки», - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

Водночас вона підкреслила, що «ні Президент України, ні Секретаріат не мають жодного відношення до будь-якого матеріалу в пресі, тому що це – компетенція автора статті, видання та видавців, засновників, інвесторів, власників тощо».

Як відомо, Михайло ДОРОШЕНКО- головний редактор газети «Україна молода», яка у вчорашньому номері розмістила матеріал щодо ситуації в СБУ, є радником Президента України.

Довідка УНІАН. У публікації в газеті “Україна молода” стверджується, що ніби-то голова СБУ Ігор ДРІЖЧАНИЙ намагається налагодити про всяк випадок контакти з представниками біло-синіх політичних сил і також представниками колишнього режиму. А саме, нібито мали місце таємні зустрічі І.ДРІЖЧАНОГО з Віктором ПШОНКОЮ, який був заступником генерального прокурора України «у часи Помаранчевої революції (кажуть, саме він був одним з ініціаторів «силового» варіанта придушення Майдану), з екс-прокурором Донецької області, а тепер — один із помітних «регіоналів», зв`язковий Ріната АХМЕТОВА і Ко», йдеться у статті. «Описане вище рандеву голови СБУ та довіреної особи ЯНУКОВИЧА, проведене в конфіденційному режимі, не було одноразовим. До того ж до ПШОНКИ пан ДРІЖЧАНИЙ зустрічався з іншим зв`язковим «донецьких» — Миколою ОБІХОДОМ (у часи КУЧМИ — одіозним заступником генпрокурора та голови СБУ). Мали місце також таємні побачення Ігоря ДРІЖЧАНОГО з керівниками СДПУ(о) та Блоку Литвина на «спецоб`єкті №1» Служби безпеки в Чапаєвці під Києвом. Це ланки одного великого ланцюга, яким нинішній керівник СБУ від певного часу вирішив прив`язатися, про всяк випадок, до «бiло-синiх» сил. Усі ці контакти — елементи невтішної картини під назвою «деградація СБУ», йдеться у публікації.

«Про деградацію як чергове «де-» в розвитку головної спецслужби країни — після декомунізації, деКДБізації, девоєнізації — говорять самі працівники СБУ. І не лише говорять — намагаються бити у дзвони, пишуть доповідні керівництву відомства, уряду та держави. Інша річ, що, скажімо, голова секретаріату Президента Олег РИБАЧУК перебуває з Ігорем ДРІЖЧАНИМ у вельми приязних стосунках, і тому листи від свідомих і чесних офіцерів на Банковій здебільшого ігноруються, або ж до Президента, якому вони адресовані, не доходять», - зазначається також у публікації “України молодої”.