Янукович знає, що 77% соціальної допомоги отримують заможні люди
Віктор Янукович виступає за перехід від пільг до надання адресної матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення.
|Янукович хоче почути про плани Тігіпка
За словами В.Януковича, «нова соціальна політика не повинна вичерпуватися переглядом обсягу поштової допомоги для окремої категорії населення».
Президент підкреслив, що необхідно визначити нові стандарти з надання соціальної допомоги, її межі та стандарти, збалансувати систему.
«На часі перехід до адресної соціальної допомоги, її мають отримувати лише ті, хто дійсно цього потребує», - сказав В.Янукович.
Президент зауважив, що хотів би почути від міністра соціальної політики Сергія Тігіпка, які в нього плани щодо цієї реформи.
В.Янукович підкреслив, що на сьогоднішній день лише 23% допомоги надходить дійсно до бідних людей, решту отримують досить заможні люди, а інколи навіть багаті. «Ми це знаємо, і це не припустимо», - сказав він.