В опозиції підозрюють, що закон про мови «піаністи» прийматимуть уночі

«Влада хоче протягнути мовний законопроект тишком-нишком, як це було зроблено із змінами до закону про засади зовнішньої політики і іншими визначальними законопроектами. Тож питання про мовну політику, швидше за все, розглядатимуть пізно ввечері, коли вже не буде прямої трансляції», - зазначив Я.Джоджик, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

«У порядку денному стоїть багато питань до обговорення, а «мовне» - одне з останніх», - нагадав Я.Джоджик. Він переконаний, що це «свідомі маніпуляції для того, щоб зменшити кількість депутатів на час прийняття закону і по-максимуму залучити «багаторуких піаністів-голосувальників».

Я.Джоджик закликав усіх небайдужих залишатися під стінами Верховної Ради, адже «тільки тут можна буде побачити «героїв», котрі розколюють Україну, бо трансляції засідання на той час вже не буде». «Треба чинити тиск на депутатів-піаністів своєю присутністю і зробити все, щоб вони не потрапили до наступного парламенту», - наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, cьогодні біля ВР близько 1 тис осіб протестують проти прийняття закону про засади державної мовної політики.

Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді народні депутати від Партії регіонів С.Ківалов і В.Колесніченко.

У пояснювальній записці зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми) - в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, АР Крим і містах Києві і Севастополі; кримськотатарська - в АР Крим, угорська - в Закарпатській області, румунська - в Чернівецькій. Інші мови традиційних національних меншин України одержать захист у менших адміністративно-територіальних одиницях.

У той же час Венеціанська комісія вважає, що в проекті закону недостатньо гарантій застосування і захисту української мови.

Законопроект про засади державної мовної політики є в порядку денному Верховної Ради на четвер, 24 травня.