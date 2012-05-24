Кличко: державна мова потребує захисту від україноненависників при владі
18:51, 24 травня 2012Політика
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Лідер партії УДАР Віталій Кличко вважає спроби Партії регіонів провести законопроект “Про засади державної мовної політики” передвиборчою спекуляцією влади, спрямованою на розкол суспільства.
|Кличко наголошує, що єдиною державною мовою має бути українська
В.Кличко переконаний, що для влади на порядку денному має стояти у першу чергу вирішення економічних, соціальних та іміджевих проблем держави.
“Країна переживає серйозну політичну кризу, а влада, замість шукати порозуміння з суспільством, роздмухує вогнище протиріч”, - вважає він.
В.Кличко наголосив, що єдиною державною мовою має бути українська, і вона сьогодні потребує захисту від «україноненависників при владі».
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