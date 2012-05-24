Кличко: державна мова потребує захисту від україноненависників при владі

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, він наголосив: “Усе це робиться, щоб відвернути увагу громадян від справді важливих проблем у країні. Чому питання мови завжди виникає напередодні виборів? Невже не набридло тим політикам, які увесь час спекулюють на цій темі, щоразу демонструвати сумнівний популізм, у який уже люди не вірять? Хіба ці теми сьогодні є такими, що вимагають негайного втручання?”.

В.Кличко переконаний, що для влади на порядку денному має стояти у першу чергу вирішення економічних, соціальних та іміджевих проблем держави.

“Країна переживає серйозну політичну кризу, а влада, замість шукати порозуміння з суспільством, роздмухує вогнище протиріч”, - вважає він.

В.Кличко наголосив, що єдиною державною мовою має бути українська, і вона сьогодні потребує захисту від «україноненависників при владі».