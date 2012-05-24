Депутата Петрука забрала швидка

20:49, 24 травня 2012
Політика
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Народного депутата з фракції «БЮТ-Батьківщина» Миколу Петрука, якому під час бійки у сесійній залі Верховної Ради розбили голову, каретою швидкої допомоги госпіталізовано до лікарні.

Микола Петрук

Як передає кореспондент УНІАН, після бійки до ВР приїхали одразу дві швидкі допомоги.

Також стало відомо, що у М.Петрука різко підвищився тиск до 210 на 160.

В той же час народні депутати говорять про те, що швидку викликали також і для депутата від фракції Партії регіонів Вадима Колесніченка, якому опозиціонери порвали сорочку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді сталася бійка між представниками фракцій Партії регіонів та "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС, які протестували проти мовного законопроекту «регіоналів».

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