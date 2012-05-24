Депутата Петрука забрала швидка

Як передає кореспондент УНІАН, після бійки до ВР приїхали одразу дві швидкі допомоги.

Також стало відомо, що у М.Петрука різко підвищився тиск до 210 на 160.

В той же час народні депутати говорять про те, що швидку викликали також і для депутата від фракції Партії регіонів Вадима Колесніченка, якому опозиціонери порвали сорочку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді сталася бійка між представниками фракцій Партії регіонів та "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС, які протестували проти мовного законопроекту «регіоналів».