У вчорашній бійці бютівцю зламали палець (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат від НУ-НС Ірина Геращенко.

“Степан тримається добре, жартує, що це мала ціна за демократію. Цікаво, що на це скажуть «регіони»: що він сам впав на руку?”, - написала І.Геращенко.

Вона також виклала світлину, на якій С.Курпіль із загіпсованим пальцем лівої руки.