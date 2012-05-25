У вчорашній бійці бютівцю зламали палець (фото)
15:26, 25 травня 2012Політика
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Народному депутату від “БЮТ-Батьківщини” Степану Курпілю під час вчорашньої бійки в парламенті зламали палець.
Степан Курпиль жартує, що це мала ціна за демократію, фото із Facebook І. Геращенко
Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат від НУ-НС Ірина Геращенко.
“Степан тримається добре, жартує, що це мала ціна за демократію. Цікаво, що на це скажуть «регіони»: що він сам впав на руку?”, - написала І.Геращенко.
Вона також виклала світлину, на якій С.Курпіль із загіпсованим пальцем лівої руки.
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