Азарова завтра чекають на з'їзді «Єдиної Росії»

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в партії «Єдина Росія».

«Завтра об 11.00 мск до Москви прибуде Микола Азаров для участі в з`їзді «Єдиної Росії». М.Азаров виступить на з`їзді, а також проведе кілька зустрічей», - сказав співрозмовник агентства.

М.Азарова супроводжуватимуть народний депутат Леонід Кожара, колишній посол України в Росії Микола Білоблоцький та інші.

Планується, що після обіду М.Азаров повернеться до Києва.

За інформацією прес-служби «Єдиної Росії», в рамках проведення з`їзду відбудеться міжнародний міжпартійний круглий стіл на тему: «Євразійський проект. Інтеграційні об`єднання як чинник забезпечення стабільності розвитку».

Після цього розпочнеться церемонія підписання угод про міжпартійну співпрацю з партіями-партнерами.

Серед учасників заходу близько 30 іноземних делегацій, серед яких представники Сербської прогресивної партії, Партії регіонів (Україна), Комуністичної партії Китаю, Демократичної партії Сербії, Партії прогресу (Норвегія), Демократичної партії Японії, «Союзу за народний рух» (Франція) та ін.

О 12.00 мск розпочне роботу з`їзд партії. На з`їзді будуть розглянуті питання обрання нового голови «Єдиної Росії» і перевибори керівних органів партії. Передбачається, що «Єдину Росію» очолить прем`єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня 2011 року перед початком XII з`їзду «Єдиної Росії» в Москві голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що Партія регіонів зберігає партнерські відносини з «Єдиною Росією», незважаючи на ускладнення міждержавного діалогу.