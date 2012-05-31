У «Нашій Україні» образились на Наливайченка

Про це В.Королькова заявила у інтерв'ю газеті "Україна молода", коментуючи вихід В.Наливайченка з лав "Нашої України".

"Як до людини особисто я ставлюся до Валентина Наливайченка дуже позитивно. В мене нема жодних підстав його зневажати. Але декотрі його дії не поділяю - як власне дії, так і бездіяльність. Хто б не очолював політраду "Нашої України", я вдячна, що в нас була можливість достойно співпрацювати. Але я помітила, що кожен, хто проходить через керівні посади в "НУ" - чомусь це стало поганою традицією - набирає досвіду, здобуває політичні дивіденди, стає впізнаваним і починає вважати, що він чудовий і неповторний. А потім через пресу подає інформацію: покидає посаду, виходить із партії", - сказала В.Королькова.

На її думку, було б достойно, якби В.Наливайченко особисто прийшов на засідання політради і озвучив свої наміри. "Так само, як ми його обирали, - після відвертої розмови, обміну думками. Він міг висловити свою точку зору у вузькому колективі, можливо, й подякувати колегам - і піти займатися якимсь іншим напрямом. Але Наливайченко обрав інший шлях, який я не поділяю. Вважаю образою дізнаватися про такі заяви з преси. Це слабка позиція. Сильний політик не ховався б від своїх рішень", - переконана заступник голови політради "Нашої України".

Як повідомляв УНІАН, 22 травня екс-голова СБУ В.Наливайченко склав з себе повноваження голови політичної ради партії "Наша Україна" та зупинив своє членство у партії.

Відповідна заява була поширена його прес-службою. "Я складаю з себе повноваження голови політичної ради партії "Наша Україна" та зупиняю своє членство у партії. Дію так, тому що рішення про участь "Нашої України" у виборах у форматі об’єднаної опозиції фатально затягується", - йшлося у заяві В.Наливайченка.

За його словами, самостійна участь партії чи утворення нею сепаратних альянсів на виборах суперечать його політичній позиції, яку він відстоював з першого дня перебування у лавах "Нашої України". "Такий підхід йде у розріз із процесом об’єднання опозиції, зраджує багатолітні надії українців, послаблює демократичний рух та неминуче призведе до поразки на виборах", - наголосив він.

В.Наливайченко заявив про продовження своєї активної роботи у команді єдиної опозиції.