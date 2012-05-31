У Казахстані на згорілій заставі знайшли тіла 13 людей

Як повідомляє агентство «Новини-Казахстану»,про це заявив перший заступник директора прикордонної служби КНБ Казахстану Турганбек Стамбеков. Офіційна причина їх смерті не повідомляється.

Комітет національної безпеки (КНБ) Казахстану підтвердив факт НП на прикордонній заставі в Алма-Атинській області на південному сході країни, на кордоні з Китаєм, - повідомляє «РІА-Новости».

Також повідомляється, що на заставі сталася пожежа, можливо, йдеться про напад на прикордонників. За неофіційними даними, загинуло від восьми до 15 військовослужбовців.

"Ми одержали інформацію про те, що сталася надзвичайна подія. Ми наразі не можемо сказати про кількість загиблих. На місце вилетіла слідча група, до якої входять співробітники всіх правоохоронних органів", - сказав заступник голови КНБ Госман Амрін.

Пізніше КНБ обіцяє поширити офіційне повідомлення події.

Раніше в російських ЗМІ з`явилася суперечлива інформація, що військовослужбовці стали жертвами пожежі – за одними джерелами, і що спочатку їх убили, а потім спалили – за іншими.

Також писалося, що серед загиблих - не тільки військові, а ще лісник і єгер.

В результаті пожежі згоріло приміщення застави, а також речовий і продовольчий склади. Як версії розглядається або напад на прикордонний пост, або нестатутні відносини.

Загалом у літній час на цьому посту, розташованому на кордоні з Китаєм, несуть службу 15 осіб. Мобільний пост «Гірський» виставляється літом для запобігання незаконному збиранню лікувальних трав, за що раніше неодноразово затримувалися громадяни Китаю. Приводом для занепокоєння стало те, що застава не вийшла на зв`язок згідно зі встановленим графіком. 30 травня, в середу, при прибутті на пост за тривогою військовослужбовці виявили, що тіла прикордонників були складені в одному місці.