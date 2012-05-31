Кремль аргументи Києва вислухати готовий, але «виходить з діючих угод»

Про це повідомляє РІА «Новости».

"Росія була, є і буде готова прислухатися до думки наших партнерів, вислуховувати їхні аргументи. У той же час (Росія) також завжди була і залишається готовою давати будь-які роз'яснення. Ми виходимо, в першу чергу, з наявності діючих законних газових угод, відповідно до яких здійснюються поставки природного газу ", - сказав Пєсков журналістам.

"Що стосується спілкування з цього приводу, то воно ніколи не виключалося", - додав прес-секретар президента РФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр Україна Микола Азаров на засіданні Кабміну нагадав, що російська сторона погодилася розглянути аргументи Києва, який домагається перегляду укладених у 2009 році газових контрактів. За словами глави українського уряду, сторони домовилися найближчим часом повернутися до цієї теми.