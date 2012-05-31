Тюремники: Луценко залишається у Київському СІЗО

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко залишається у Київському СІЗО, оскільки на 1 червня Печерським райсудом Києва призначено розгляд щодо незаконного підписання ним оперативно-розшукової справи на водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Пацюка.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Сьогодні до Київського СІЗО офіційно надійшов лист від судді Печерського райсуду Києва з проханням про тимчасове залишення Ю.Луценка в Київському СІЗО для участі останнього в судових засіданнях з розгляду справи, порушеної за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Керівництвом Київського СІЗО буде залишено Ю.Луценка в установі до набрання чинності рішення суду по вказаній кримінальній справі.