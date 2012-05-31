Газпром лякає Європу порожніми українськими газосховищами

Про це Олексій Міллер заявив журналістам у Словенії, передає РІА "Новости".

"Сьогодні нас дуже непокоїть недостатній темп закачування "Нафтогазом України" газу до підземних сховищ для проходження Україною зими 2013 року і виконання зобов`язань транспортувати у повному об`ємі російський газ через територію України відповідно до заявок європейських споживачів взимку", - сказав О.Міллер.

"Ми бачимо в даний час, що українська сторона не володіє необхідними оборотними коштами для придбання необхідних об`ємів газу для закачування. І це зараз є головною проблемою. Тому, в першу чергу, на порядку денному переговорів з газової співпраці є питання про те, де Україна візьме необхідні кошти для цього, а не перегляд умов контрактів", - відзначив глава "Газпрому".

"Якщо НАК не закачає необхідні об`єми газу до ПСГ, ймовірно, це призведе до того, що Україна відбиратиме несанкціоновано з експортної транзитної труби російський газ, призначений для європейських споживачів взимку 2013 року у великих об`ємах. Що може серйозним чином позначитися на поставках російського газу до Європи", - додав він.

О.Міллер вважає, що технологічна особливість української ГТС, якій потрібний великий об`єм газових запасів для переміщення транзитних об`ємів взимку, - це проблема НАК "Нафтогаз України", за послуги якої "Газпром" платить гроші у суворій відповідності з транзитним контрактом.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» запропонувала російському ВАТ «Газпром» укласти додаткову угоду про використання українських підземних сховищ газу (ПСГ) для забезпечення поставок російського газу до Європи.

30 травня в інтерв`ю телеканалу CNN міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив, що українські газові сховища можна використати для зберігання газу країнами Європи і можуть бути ефективним резервом для уникнення ситуацій з браком російського газу в періоди пікового споживання.

«Якщо Європа проводитиме політику закачування газу в українські сховища влітку і відкачування взимку, це буде дійсно ефективним шляхом для уникнення ситуацій з недопоставками російського газу. В Україні є дуже великі газові сховища на кордоні з Європейським Союзом», - сказав Ю.Бойко.

При цьому він відзначив, що проблема з недопоставками російського газу, з якою зіткнулися європейські споживачі у період екстремальних холодів поточного року, була спричинена недостатніми об`ємами поставок газу Росією.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» має 12 ПСГ загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу її територією і виконують такі основні функції: регулюють сезонні нерівномірності газопостачання в Україні; компенсують коливання у споживанні природного газу в європейських країнах.