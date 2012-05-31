Тігіпко присягається, що «Вітіна тисяча» не спричинить інфляцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Полтаві під час колегії в Полтавській обласній державній адміністрації.

«Підвищення соціальних виплат і видача компенсацій вкладникам Ощадбанку не приведуть до розкручування інфляції. Уряд контролює ситуацію і показники інфляції зараз рекорд низькі. До того ж, додаткові надходження будуть одержані від впровадження податків на багатство і операцій з офшорами», - сказав С.Тігіпко.

За його словами, уряд тільки зараз зміг розпочати підвищення соціальних виплат, а не раніше, оскільки попередній уряд залишив країну «на краю прірви».

"Був ризик того, що пенсії взагалі виплачуватимуться із затримкою, але ми змогли поліпшити ситуацію, - зазначив С.Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держстату, в Україні в квітні цього року проти березня 2012 р. ціни не змінилися, інфляція склала 0%, проти квітня 2011 року інфляція склала 0,6%.

Інфляція в січні-квітні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року склала 2,3%, з початку 2012 р. – 0,7%.

Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.