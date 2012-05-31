Суд допитав кума Пукача

Сьогодні Печерський райсуд Києва в рамках висунутого обвинувачення щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача допитав вже засудженого за причетність до цього злочину, Миколу Протасова.

Про це УНІАН повідомив один з учасників судового засідання, зауваживши, що допитана сьогодні особа є кумом О.Пукача.

Під час допиту М.Протасов демонстрував «чудову обізнаність» щодо свого здоров’я, як раніше він робив це в судовому засіданні, коли розглядалася його справа, і зовсім нічого не міг сказати корисного щодо відносин з О.Пукачем та обставин скоєння злочину», - зазначив співрозмовник агентства.

Таким чином станом на сьогоднішній день в судовому засіданні за обвинуваченням О.Пукача допитаний сьомий із 13 свідків.

Наступне судове засідання має відбутися 7 червня.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу щодо О.Пукача.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія Подільського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року умисне скоїв убивство останнього.

Справа О.Пукача розглядається в Печерському райсуді в закритому режимі.