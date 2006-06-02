Чернігівські соціалісти звинувачують БЮТ в узурпації

Чернігівські соціалісти негативно оцінюють ситуацію в обласній раді, де, на їхню думку, була порушена пропорційність представництва різних політичних сил при затвердженні голів постійних комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час засідання незалежного громадського прес-центру „Вибори-2006” секретар обкому СПУ Михайло КОРОПАТНИК.

За його словами, в обласній раді БЮТ «фактично узурпував владу», адже голова ради і голови шести постійних комісій – представники БЮТ.

На думку М.КОРОПАТНИКА, саме несформованість коаліції на рівні Верховної Ради України стала причиною такої ситуації на місцях, зокрема, на Чернігівщині. „Як тільки буде сформована коаліція, на місцевому рівні будуть кадрові зміни”, - сказав він і додав, що є випадки, коли голова районної ради – соціаліст чи член БЮТ, а заступник – із Партії регіонів чи Народного блоку Литвина.

М.КОРОПАТНИК зазначив, що розподіл має бути пропорційним, і висловив упевненість, що у керівництві обласної та районних рад відбудеться перерозподіл посад.

Щодо відставки Миколи РУДЬКОВСЬКОГО з посади міського голови Чернігова, то М.КОРОПАТНИК зауважив, що «замкнути РУДЬКОВСЬКОГО навіть на посаді міського голови означає стримати на 5 років його політичні амбіції». «Він може претендувати на роль лідера СПУ», - сказав М.КОРОПАТНИК.