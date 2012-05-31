Міністр МВС: Дніпропетровські терористи вимагали $4,5 мільйона

У Дніпропетровську затримані двоє підозрюваних у скоєнні вибухів 27 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

За його словами, знайшла підтвердження одна з версій, яка була висунута правоохоронцями після терактів – корисливі мотиви.

«Затримані вимагали 4,5 млн дол», - сказав В.Захарченко.

За словами заступника Генпрокурора України Віктора Войцишена, затримані є жителями Дніпропетровська, раніше до кримінальною відповідальності не притягалися, поки характеризуються позитивно.

Затримані мають вік до 40 років.

В.Войцишен зазначив, що зловмисники готувалися до свого злочину.

Також на брифінгу В.Захарченко зазначив, що під час розслідування терактів у Дніпропетровську проведено «безпрецедентну кількість слідчих дій». До розслідування було залучено близько 500 оперативників, слідчих та експертів Генпрокуратури, СБУ та МВС.

Інших подробиць учасники брифінгу не повідомили, зазначивши, що розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи, унаслідок яких постраждав 31 чоловік, зокрема 10 дітей.

Згодом СБУ склала і оприлюднила фотороботи чотирьох розшукуваних за підозрою у скоєнні терактів у Дніпропетровську 27 квітня.