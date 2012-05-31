Янукович 8 червня збирається у Варшаву

19:43, 31 травня 2012
Політика
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Президент України Віктор Янукович має намір 8 червня відвідати Варшаву. 

Віктор Янукович
Як повідомляє прес-служба Президента, про це він сказав під час зустрічі з керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Станіславом Козеєм.

Сторони обговорили питання підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Мені цікаво обговорити з вами питання підготовки до Євро-2012. Я готуюсь 8 червня бути у Варшаві», - зазначив В.Яукович.

Він також повідомив, що українська сторона готується до державного візиту Президента Польщі в Україну.

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