Янукович 8 червня збирається у Варшаву

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він сказав під час зустрічі з керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Станіславом Козеєм.

Сторони обговорили питання підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Мені цікаво обговорити з вами питання підготовки до Євро-2012. Я готуюсь 8 червня бути у Варшаві», - зазначив В.Яукович.

Він також повідомив, що українська сторона готується до державного візиту Президента Польщі в Україну.