Янукович чекає на висновки експертів у справі Тимошенко

Про це заявив Президент України Віктор Янукович в інтерв`ю Бі-Бі-Сі, розміщеному на сайті української служби Бі-Бі-Сі.

Говорячи про справу Ю.Тимошенко і реакцію на неї міжнародної спільноти, він зауважив, що відчуває, що це питання сьогодні заважає багатьом напрямкам розвитку нашої країни, у тому числі і європейській інтеграції. «Бо та пауза, що її взяв Європейський Союз у питаннях євроінтеграції, не піде на користь ані Україні, ані Європі», - сказав він.

«Але як мені здається, це цілком виправдано було зроблено, тому що треба розібратися», - додав він.

"Ми запросили компанію, яка має величезний досвід і користується довірою. Ця компанія ближчим часом презентує експертний висновок за справою Ю.Тимошенко. Залишилося небагато часу дочекатися і послухати експертів", - повідомив Президент

Відповідаючи на запитання, чи може так статися, що Ю.Тимошенко буде звільнена із в`язниці напередодні виборів до Верховної Ради України, В.Янукович зазначив, що всі ці питання лежать у площині судових розглядів. «І яке рішення ухвалить суд, важко перебачити. Я не маю ніяких повноважень впливу на судову владу», - повторив свою позицію глава держави.

Він визнав, що недоліки в українському законодавстві існують. «І це те питання, на яке є можливість у мене впливати. І ми зробили все для того, щоб якомога швидше був ухвалений новий Кримінальний процесуальний кодекс, який був узгоджений із експертами Ради Європи. Вони його оцінили позитивно. Я підписав цей кодекс, і він набуде чинності у листопаді цього року», - зазначив він.