Литвин каже, що пристави у ВР - це дикість

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин називає «мертвонародженою ідеєю» можливість запровадження інституту приставів у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання щодо доцільності введення інституту приставів для вирішення конфліктних питань, з огляду зокрема, на останні події під час розгляду законопроекту про засади мовної політики.

Він зазначив, що така ідея «віддає певною такою дикістю, коли у законодавчий орган, який представляє український народ, треба вводити наглядачів в особі приставів, які б дисциплінували народних депутатів».

В.Литвин зазначив, що виходом із ситуації може бути тільки введення мажоритарної системи виборів і тоді кожен народний депутат буде відчувати відповідальність перед своїми виборцями у виборчому окрузі.