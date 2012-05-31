Литвин каже, що пристави у ВР - це дикість
21:19, 31 травня 2012Політика
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Литвин називає «мертвонародженою ідеєю» можливість запровадження інституту приставів у ВР.
|Литвину ідея віддає дикістю
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання щодо доцільності введення інституту приставів для вирішення конфліктних питань, з огляду зокрема, на останні події під час розгляду законопроекту про засади мовної політики.
Він зазначив, що така ідея «віддає певною такою дикістю, коли у законодавчий орган, який представляє український народ, треба вводити наглядачів в особі приставів, які б дисциплінували народних депутатів».
В.Литвин зазначив, що виходом із ситуації може бути тільки введення мажоритарної системи виборів і тоді кожен народний депутат буде відчувати відповідальність перед своїми виборцями у виборчому окрузі.
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