Янукович призначив нового керівника Внутрішніх військ

21:32, 31 травня 2012
Політика
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Президент призначив Шуляка командувачем Внутрішніх військ МВС України

Віктор Янукович
Президент України Віктор Янукович підписав Указ № 371/2012 про призначення Станіслава Шуляка начальником Головного управління - командувачем Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

Відповідний документ оприлюднено офіційним Інтернет-представництвом Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня ц.р. Президент України призначив С.Шуляка першим заступником начальника Головного управління - командувача Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, звільнивши його з посади першого заступника начальника Управління державної охорони України.

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