Пшонка запевняє, що чоловік Тимошенко може спокійно повертатися додому

Про це генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив у інтерв'ю журналу «Фокус» (№22 від 1 червня).

«Він не перебуває під слідством, не оголошений в розшук, ніхто не пред'являв йому звинувачення», - наголосив В.Пшонка.

«Від прокуратури він не залежний, якщо в'їде в країну, може спокійно виїхати з неї» - сказав В.Пшонка.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня стало відомо, що О.Тимошенко попросив притулок у Чехії і одержав його. Соратники Ю.Тимошенко пояснили такий крок тиском, який здійснюється на екс-прем'єра через її сім'ю.

24 травня вночі батько О.Тимошенко Геннадій помер після тяжкої хвороби.

О.Тимошенко на похорон батька не приїхав. Як пояснив перший заступник голови "Батьківщина" Олександр Турчинов, навіть якщо б О.Тимошенко приїхав на похорон батька, йому б не дали з ним попрощатися – затримали б відразу після прибуття.