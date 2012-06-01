Медведєв може приїхати на футбол до Донецька

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, цього не виключив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир Єльченко на прес-конференції в Москві.

«Я б не хотів розкривати деталі - вони узгоджені, але ще не затверджені. Деякі ігри після групового турніру потрапляють на ті дати, які визначені для деяких українсько-російських зустрічей (на вищому рівні – УНІАН), не пов`язаних із футболом», - сказав В.Єльченко.

«Запрошення надіслані», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Донецьку прем`єр-міністри України і Росії Микола Азаров і Д.Медведєв проведуть засідання Комітету з торговельно-економічної співпраці Міждержавної українсько-російської комісії.