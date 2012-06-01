У ПР дивуються, чому опозиція досі не поливає брудом Євросуд

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

«Чого ж вони не волають, що Європейський суд виніс таке рішення під впливом Банкової? Бо божевільні доходять і до такого абсурду», - сказав він.

«Всі істеричні заяви колишньої глави уряду та її прибічників, що, мовляв, немає в Україні кваліфікованих лікарів, належного медичного обслуговування, були вщент спростовані Європейським судом з прав людини», - додав В.Олійник.

Він також звернув увагу на те, що досі Ю.Тимошенко офіційно не оприлюднювала вимогу вивезти її на лікування до Німеччини. І про наявність в неї таких прагнень стало відомо лише з рішення Євросуду з прав людини.

При цьому В.Олійник обурений тим, що «політик такого рівня на весь світ заявила, що в Україні нема совісних лікарів - і державних, і тих, які мають приватну практику. Вона заявила, що, по суті, тут немає людей, яким можна довіряти».

Як повідомляв УНІАН, 30 травня ц. р. Європейський суд з прав людини схвалив рішення скасувати попередні заходи в рамках правила 39 Регламенту суду щодо українського уряду у справі колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.

Цим рішенням, зокрема, скасовується вимога до українського уряду, встановлена 15 березня цього року, щодо забезпечення адекватного медичного лікування Ю.Тимошенко в належному медичному закладі. Згідно з повідомленням прес-служби суду, суд дійшов висновку, що український уряд вжив необхідних заходів.

Разом з тим, суд відмовив Ю.Тимошенко в її позові від 25 квітня цього року, в якому вона просила суд вимагати від українського уряду дозволити лікування Ю.Тимошенко у шпиталі “Шаріте” у Німеччині.

Ю.Тимошенко звернулася зі скаргою до Європейського суду з прав людини 10 серпня 2011 року. У своєму зверненні вона, зокрема, скаржилася на політично вмотивований характер її кримінального переслідування та затримання, відсутність судового перегляду рішення щодо її утримання під вартою у Лук’янівському СІЗО, та на неадекватні умови утримання і відсутність медичної допомоги.

21 травня цього року український уряд формально звернувся до Євросуду з прав людини з проханням скасувати тимчасові заходи у зв’язку з тим, що Ю.Тимошенко було переведено до Центрального клінічного шпиталю “Укрзалізниці”. Суд взяв до уваги, що Ю.Тимошенко отримує лікування під наглядом зовнішнього невропатолога, і вирішив скасувати попередні заходи.

Разом з тим, суд попросив уряд України надати додаткову інформацію щодо прийнятності та змісту справи, в тому числі, щодо застосування сили проти Ю.Тимошенко під час її перевезення в шпиталь ввечері 20 квітня та щодо постійного нагляду за нею.