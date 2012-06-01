Тимошенко сказала відсікати "засланих" з Банкової

Як передає кореспондент УНІАН, сподівання щодо цього висловив перший заступник керівника ВО «Батьківщина» Олександр Турчинов на брифінгу в Харкові після зустрічі з лідером «Батьківщини», екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.

«Я думаю, що найближчим часом ми зафіксуємо, що об’єднавчий процес продовжений, ми зафіксуємо вже повний склад об’єднаної опозиції і, я сподіваюся, що це буде буквально протягом кількох тижнів», - сказав О.Турчинов.

Він підкреслив, що під час зустрічі Ю.Тимошенко поставила завдання об’єднати всі опозиційні сили. «Не включаються до цього списку ті політичні сили, які працюють за вказівкою Адміністрації Президента і мають мету розколоти опозиційні сили», - зазначив О.Турчинов.

За його словами, Ю.Тимошенко вважає, що «всі реальні лідери опозиційних сил повинні йти однією командою як за мажоритарними округами, так і що стосується виборчого списку».

О.Турчинов зазначив, що консультації ведуться і з ВО «Свобода».

«Зі «Свободою» ведуться консультації щодо узгодження всіх кандидатів за мажоритарними округами. В той же час не знято питання щодо об’єднання в єдину політичну команду», - сказав О.Турчинов.