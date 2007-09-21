Юлія Тимошенко зустрілася з Маргарет Тетчер (фото)

Екс-прем’єр-міністр Великої Британії у 1979-1990 роках Маргарет ТЕТЧЕР і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО провели вчора у Лондоні зустріч, під час якої обговорили сучасні українські проблеми, підготовку України до виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, М.ТЕТЧЕР поділилася власним виборчим досвідом і побажала успіху Ю.ТИМОШЕНКО та її політичній силі на виборах. «Я знаю, що останні десять днів кампанії – то найтяжчі десять днів», - сказала вона.

М.ТЕТЧЕР подарувала лідеру БЮТ книгу спогадів „Мої роки на Даунінг-стріт” з пам’ятним написом: «Юлії, яка боролася за свободу своєї країни так палко та віддано”.

Екс-прем’єр Великої Британії наголосила: «Незважаючи на прикрощі та політичні зради, я завжди прямо йшла до мети, яку вважала вірною. Те ж саме робиш і ти».

Крім того, під час бесіди М.ТЕТЧЕР спростувала чутки про свій начебто немічний стан. Минулого тижня вона відвідала нового прем`єр-міністра Великобританії Гордона БРАУНА, а сьогодні, сказала М.ТЕТЧЕР, “я готова приїхати до Києва, щоб допомогти Юлії захистити незалежність України”.

Ю.ТИМОШЕНКО після закінчення зустрічі розповіла журналістам, що вона вражена цією жінкою, яку всі називали «залізною леді», яку любили і боялися, але зневажати не наважувався ніхто. «Важко уявити політичну історію ХХ століття без такої людини як Маргарет ТЕТЧЕР», - наголосила лідер БЮТ.

Вночі Ю.ТИМОШЕНКО повернулася в Україну.

Сьогодні, 21 вересня, лідер БЮТ відвідає Запоріжжя.