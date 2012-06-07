Влада за наші гроші їстиме малину по 672 грн за кілограм

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Плодоовочева продукція придбана для їдалень ДУС по вул. Банкова, 11 та вул. Шовковична, 1 за цінами, які в кілька разів перевищують ринкові.

Так, черешня придбана по 63 грн/кг, вишня по 54 грн/кг, полуниця по 66 грн/кг. В той час, як в роздрібі вони майже вдвічі дешевші.

Імпортну черешню придбано по 204 грн/кг, імпортну вишню по 77 грн/кг, імпортну полуницю по 312 грн/кг.

Найдорожчим же делікатесом виявилась імпортна малина, за яку заплатили по 672 грн/кг. Далі йдуть лохина (кущова чорниця) й імпортна ожина по 576 грн/кг, імпортні порічки по 528 грн/кг.

ТОВ «Хімконтракт», яке отримає за контрактами 2,42 млн грн, - це компанія зі статуним капіталом 50 грн, зареєстрована на Андрія та Олену Панченків.