У Яценюка кажуть, що міліція поспішила із заявою про рогатку

Депутат Чернівецької обласної ради, голова облорганізації партії "Фронт Змін" Максим Бурбак вважає передчасною заяву начальника УМВС України у Чернівецькій області Миколи Харабари про те, що знаряддям обстрілу офісу партії була рогатка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Бурбак заявив журналістам.

«Розумію, що міліція хоче якнайшвидше прозвітувати про розкриття цієї справи, - сказав він. - Проте дивним є те, що міліція замовляє експертизу ще й у Хмельницькому. Хіба вони не довіряють власним фахівцям? У період з'ясування усіх обставин даного випадку ми нічого не можемо коментувати. Ми подали відповідні заяви щодо порушення кримінальної справи та її всебічного розгляду до прокуратури, СБУ та МВС».

«З приводу того, що до міліції звернулися через певний час, скажу, що ми не сумніваємося у компетентності тієї охоронної служби, котра обслуговує наш офіс. Вона, до речі, здебільшого укомплектована колишніми працівниками Державної служби охорони. Проте обстріляне приміщення не є тільки офісом "Фронту Змін". Офіс нашої політичної сили знаходиться у житловому будинку. Під час опиту свідків одна з мешканок засвідчила правоохоронцям, щу чула хлопок на кшталт, вибуху петарди.Міліція ще не опитала всіх свідків. Будинок, у якому розміщений наш офіс, новобудова. Вчора міліція нам надіслала запит, котрий попросили передати голові ОСББ, для того, аби він надав контактну інформацію сімей, котрі вже проживають у будинку», - повідомив М.Бурбак.