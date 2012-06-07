Міліція заявляє, що офіс «Фронту змін» обстріляли з рогатки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник УМВС України в Чернівецькі області, генерал-майор міліції Микола Харабара.

Присутнім журналістам він продемонстрував пристрій, схожий на рогатку, якому може належати кулька та з якого міг би бути здійснений постріл.

За словами генерала міліції, експертиза дійшла такого висновку, оскільки «на обстріляному вікні та самій кульці не було знайдено слідів пороху».

Він зазначив, що для неупередженості слідства експертизу замовили не тільки у чернівецьких, а й у хмельницьких експертів. «І вони, і ми залишків порохових газів на кульці не виявили», - сказав М.Харабара.

За його словами, відпрацьовуються дві версії правопорушення. Перша - хуліганські дії неповнолітніх, а другу він поки відмовився оприлюднювати.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 3 червня у Чернівцях було скоєно напад на приміщення офісу Чернівецької обласної організації партії «Фронт Змін».

За словами голови облорганізації Максима Бурбака, вночі спрацювала сигналізація, встановлена в офісі.

Працівники міліції та працівники офісу, які прибули на місце події, виявили, що скло в офісі пробито кулею. Офіс «Фронту Змін» розташований на першому поверсі багатоповерхового будинку.