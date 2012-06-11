Тимошенко дивитиметься футбол по телевізору

Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Остап Семерак, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Я точно знаю, що Юлія Тимошенко буде дивитися ці футбольні матчі, і вона точно буде вболівати за Україну – так, як вона вболіває за неї завжди, з будь-яких причин», – відзначив він.

Депутат нагадав, що Україна отримала право на проведення Євро-2012 після Помаранчевої революції.

«Тоді при владі був уряд Тимошенко, і ми хотіли використати Євро-2012 як інвестиційний шанс. На жаль, коли прийшла до влади інша команда, вона перетворила підготовку до чемпіонату на ширму для прикриття надвитрат із державного бюджету», – підкреслив він.

Також О.Семерак нагадав, що представники опозиції звернулися до FATF з проханням дати належну оцінку масштабним фінансовим зловживанням нинішньої української влади під час підготовки до Євро-2012.