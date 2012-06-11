ЗМІ: Шуфрич у РНБО захопився лікарняними

Про це йдеться у відповіді на запит Української правди

"На Ваш запит щодо надання інформації про перебування на лікарняному заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Н.І. Шуфрича з часу його призначення на посаді повідомляємо, що стаття 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" обмежує доступ до конфіденційної інформації", - йдеться у відповіді.

У РНБО послались на статтю 11 розділу 2 Закону України "Про інформацію", згідно з якою дані про стан здоров`я фізичної особи належать до конфіденційної інформації.

"Водночас, враховуючи особисту згоду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Шуфрича повідомляємо, що з часу призначення на цю посаду він перебував на лікарняному шість разів у 2010 році та шість разів у 2011 році", - додається у відповіді.

Утім, скільки днів Шуфрич не був на роботі, в апараті РНБО не повідомили.

Як нагадує видання, раніше ЗМІ повідомляли, що з часу призначення в РНБО Шуфрич не особливо цікавився роботою, перебуваючи то у відпустці, то на лікарняному.