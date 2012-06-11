Експерт каже, що влада боротиметься з опонентами, а не з терористами

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі експерта Центру політико-правових реформ Романа Куйбіди з приводу підписаного Президентом 8 червня указу № 388/2012 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року «Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в Україні».

Стурбованість експерта викликає намір надати підрозділам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, додаткові повноваження із застосуванням спеціальних технічних засобів для запобігання вчиненню злочинів, пов'язаних із терористичною діяльністю.

«Застосування будь-яких негласних засобів збирання інформації є втручанням у права людини, і такі втручання можливі лише відповідно до Конституції і, зазвичай, за рішенням суду», – нагадав Р.Куйбіда.

За його словами, ці питання на сьогодні достатньо врегульовані законодавством, у тому числі новим Кримінальним процесуальним кодексом.

Водночас, на думку експерта, виконання указу може привести до того, що оперативно-розшукові органи матимуть повноваження збирати інформацію без дотримання конституційних гарантій.

Також Р.Куйбіда звернув увагу на те, що указом передбачено розробка проекту закону про протидію екстремізму. Експерт нагадав, що законопроект під такою назвою минулого року вніс на розгляд парламенту народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко. Головне науково-експертне управління Верховної Ради за результатами аналізу законопроекту дійшло висновку: «Видається сумнівною необхідність прийняття спеціального закону щодо протидії екстремізму, який … може створити передумови для масових порушень прав і свобод людини і громадянина».

Профільний парламентський комітет також підтримав рекомендацію відхилити цей законопроект.

Крім того, як зазначив Р.Куйбіда, Президент доручив уряду вжити заходів щодо внесення змін до законів стосовно визначення порядку визнання організацій терористичними та їх ліквідації. «І це, не зважаючи на те, що підстави для припинення об’єднань громадян визначені Конституцією і нещодавно прийнятим законом «Про громадські об’єднання», – наголосив експерт.

На його думку, усі ці заходи запозичено із російського досвіду законо- та указотворчості. «На практиці це призвело до широкого використання «антитерористичного» і «антиекстремістського» законодавства для боротьби влади з політичними опонентами та масових порушень прав людини», – нагадав Р.Куйбіда.

«В Україні у 2009-2010 р. розслідувалося по одній справі, порушеній за антитерористичними статтями, у минулому році таких справ було три, цього року, вочевидь, така справа одна. Майже усі справи, за офіційними даними, пов’язані з вимаганням грошей, а не з тими причинами, що вказані в указі», – додав експерт.

На його думку, тема боротьби з тероризмом та екстремізмом штучно роздуватиметься для обґрунтування більш жорстких заходів з обмеження громадської активності та прав людини. «Громадськість має уважно моніторити виконання указу і протидіяти будь-яким спробам реалізувати російський сценарій», - підсумував Р.Куйбіда.