Луценко: ГПУ має на меті розвалити справу про отруєння Ющенка

Як передає кореспондент УНІАН, по це він заявив сьогодні в судовому засіданні, висловлюючи протест на дії головуючої судді Ганни Медушевської, яка відмовилась викликати на допит в суд водія В.Сацюка Валентина Давиденка, приступивши замість до цього до оголошення показів, наданих ним в досудовому та судовому слідстві.

Екс-міністр, звертаючись до Г.Медушевської, зауважив, що в досудових показах В.Давиденка міститься оперативна інформація, яка стосується багатьох інших людей і через розголошення якої їм може бути завдана шкода, так само як і може бути завдана шкода слідству у справі щодо отруєння В.Ющенка.

«Мені здається, що, крім того, щоб мене посадити по цій справі, поставлено завдання остаточно розвалити справу про отруєння Ющенка, оскільки Давиденко може бути одним з ключових свідків щодо особи, яка завозила діоксин», - зазначив Ю.Луценка.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценку було висунуто обвинувачення за ч.3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка. Ю.Луценка звинувачують у тому, що 2009 року на посаді глави МВС він продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Цей епізод справи проти екс-міністра був виділений в окрему справу 21 січня 2012 року.

Як написали прокурори в обвинувальному висновку, «екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, а також Олег Павлєнов та Володимир Тарасенко (які працювали в Департаменті карного розшуку МВС), будучи представниками влади та службовими особами, вчинили зловживання владою, тобто умисне використання службовою особою та представником правоохоронного органу влади всупереч інтересам служби, яке завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам і інтересам Валентина Давиденка».

У свою чергу В.Давиденко на допиті у суді 18 серпня 2011 року заявляв, що його права не порушувалися.

За версією слідства, В.Ющенко був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка.