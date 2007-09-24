На Тимошенко працює ”команда людей, які навчалися роками”

Блок Юлії Тимошенко не допустить фальсифікацій на дострокових парламентських виборах. На цьому наголосила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО у неділю на прес-конференції у Тернополі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами лідера блоку, на кожній виборчій дільниці працюють 5-7 людей від БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що це «серйозно навчена команда людей, які навчалися роками».

«Ми направили їм списки на електронних носіях. Вони обходять кожну квартиру і, як члени комісії, уточнять списки», - сказала вона.

Також лідер БЮТ повідомила, що виборчі списки порівнюються з реєстрами померлих для попередження фальсифікацій.