Цушко вимагає пояснень від Ющенка, бо хоче дати по руках

Василь ЦУШКО вимагає від Президента України пояснити причини підписання ним Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти», внаслідок чого сьогодні була створена незадовільна ситуація у сфері державних закупівель, повідомляє прес-служба СПУ

«Президент має або дуже коротку пам’ять, або умисно перекручує факти, намагаючись скинути з себе відповідальність. Я вимушений нагадати, що 27 представників президентської фракції «Наша Україна» підтримали цей законопроект. Ще 96 голосів були надані Блоком Юлії ТИМОШЕНКО. Причому «за» проголосувала особисто Юлія Володимирівна. Після цього Віктор ЮЩЕНКО власноруч, як Президент України, поставив свій підпис під законопроектом, таким чином надавши йому офіційного статусу», – сказав В.ЦУШКО.

«Не варто перекладати відповідальність за ситуацію з державними закупівлями, як то кажуть, з хворої голови на здорову. Віктор ЮЩЕНКО прекрасно розуміє, хто насправді стоїть за махінаціями і фактичним розкраданням коштів у сфері держзакупівель», – заявив соціаліст.

«Ці люди входять до оточення Президента. Саме вони блокували підписання Віктором ЮЩЕНКОМ поправок, що були прийняті Верховною Радою 19 червня цього року. Якби Президент підписав цей законопроект, ми б давно «дали по руках» тим, хто заробляє мільярди гривень на держзакупівлях», – сказав ЦУШКО.

«Але Віктор ЮЩЕНКО продовжує красиво говорити про «руки, які нічого не крали» і боротьбу з корупцією, одночасно не помічаючи, що коїться навколо нього. Я вимагаю від Президента України відкрито і прозоро пояснити причини підписання ним Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти», внаслідок чого сьогодні була створена незадовільна ситуація в сфері державних закупівель», – наголосив Василь ЦУШКО.