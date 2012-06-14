Аваков очолить виборчу кампанію опозиції на Харківщині

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Батьківщини”.

Водночас керівником Харківського регіонального виборчого штабу призначено Віталія Немілостівого (представник «Фронту Змін» - УНІАН).

Першим заступником керівника штабу стала Ірина Єфремова (перший заступник голови харківської «Батьківщини»).

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили в міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова було обрано екс-губернатору запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне.

Апеляційний суд Рима 12 квітня звільнив А.Авакова, незважаючи на те, що італійський прокурор просив обрати стосовно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Водночас у Генпрокуратурі України та МЗС заявляли, що італійський суд ухвалив рішення обрати стосовно А.Авакова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.