Неміровський купив Тимошенко і Шуфрича, тому що ”дуже багато випив”

У столичному клубі Arena Night Club пройшов другий добродійний аукціон "Політичний театр ляльок", організований клубом ділових жінок Modus Vivendi. Найдорожчим лотом, як і на торішньому аукціоні, стала лялька, що зображає лідера БЮТ Юлію Тимошенко. Про хід торгів розповідає "Коммерсант -Украина". Перший добродійний аукціон з продажу лялькових копій відомих політиків столичний клуб ділових жінок Modus Vivendi провів напередодні парламентських виборів 2006 року. Другий розпродаж ляльок, що зображають українських політиків, підготували до виборів, які призначені на 30 вересня. Кошти, одержані від аукціону, будуть направлені на фінансування клінік, в яких лікують дітей, хворих лейкемією, так що можна сказати, що політична нестабільність хоч комусь йде на користь.

До призначеного часу зал Arena Night Club був повний. При цьому організатори постаралися запросити якомога більше потенційних покупців, тому любителів привертати до себе увагу преси за столиками з сирами і тарталетками майже не було. Зате там можна було побачити кандидата в депутати від БЮТ Валерія Писаренка в компанії однопартійця Богдана Губського, голову наглядової ради банку "БІГ Енергія" Володимира Плечуна, почесного президента "Української продовольчої компанії" Павла Костенка, президента клініки "Борис" Михайла Радуцького і голову правління Родовід Банку Дениса Горбуненка.

На цьому фоні особливо яскравим став візит кандидата в депутати від Партії регіонів Валерія Коновалюка, якого, як повідомили Ъ в оргкомітеті аукціону, кликати не збиралися, проте він наполіг. Як і слід було чекати, пан Коновалюк розповів журналістам про соціальну відповідальність і моральний борг. Після цього він сів за столик біля самої сцени, послухав представлення першого лота (ляльки Президента Віктора Ющенка в образі Супермена) і, заявивши: "Пора і мені зробити подвиг", пішов з аукціону. Цей демарш не залишився непоміченим і супроводжувався несхвальним поглядом президента Modus Vivendi, власниці фітнес-центру "Фаворит" Євгенії Губської і іронічними вигуками з місць "А як же діти?" і "Молодець, відпіарився".

Тим часом лялька Президента стрімко дорожчала. Стартова ціна – $1000 – спочатку різко піднялася до $15 тис., потім до $25 тис. і, врешті-решт, за $35 тис. ляльку купив кандидат в народні депутати від блоку КУЧМА Лев Мірімський. Він пообіцяв подарувати її другому президентові України Леоніду Кучмі. Наступною продана була лялька мера Києва Леоніда Черновецького: за $25 тис. трьохголового, шестирукого інопланетянина придбав голова правління Народного фонду розвитку і підтримки науки, культури і спорту "Сузір`я" Артак Товмасян. За $8 тис. пішли зображення лідера Соціалістичної партії Олександра Мороза (в образі доброго привида), колишнього спікера Верховної ради Володимира Литвина, кандидата в народні депутати від Партії регіонів Раїси Богатирьової і лідера блоку КУЧМА Олександра Волкова. Ляльку пана Морозу купив депутат Київської обласної ради Костянтин Бондарєв, якого в липні минулого року виключили з Соцпартії. За $11 тис. співвласник Банку регіонального розвитку Валерій Ксензенко придбав ляльку колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценко в образі Гарі Поттера, а лялька Віктора Януковича в костюмі Людини-павука обійшлася депутатові Луганської обласної ради Сергію Шахову в $25 тис. – "дешевше Тойоти", відзначив ведучий аукціону Дмитро Оськін.

Найвеселішим моментом торгів стало представлення ляльки власника групи "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова в образі чарівника Гендальфа з трилогії "Володар кілець". З цього приводу конферансьє з Comedy Club Ukraine, які весь вечір говорили за сценарієм, не витримали і пожартували: "На відміну від Ріната Леонідовича, Гендальф не наймав румуна, щоб керувати кривоногими гоблінами", маючи на увазі футбольну команду "Шахтар" і її головного тренера Мірчу Луческу. Після того, як регіт в залі припинився, лялька пана Ахметова швидко знайшла власника: за $50 тис. її купив чоловік, що скромно назвався "шахтарем з Луганська".

Справжнім героєм вечора став генеральний директор компанії "Бруклін-Київ" Олег Неміровський, який для розминки купив за $17 тис. ляльку міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора Шуфрича в костюмі Нео з "Матриці", а потім – за $102 тис.– ляльку Юлії Тимошенко в образі Жінки-кішки. Пояснюючи причини своєї небаченої щедрості, пан Неміровський "плутався в свідченнях". "Однопартійців не здають!" – заявляв він після покупки ляльки пана Шуфрича, з яким засідав в парламенті IV скликання від СДПУ(о). "А як же любов?" – дивувався він запитанням про купівлю ляльки пані Тимошенко в пару до ляльки міністра. І, нарешті, признався: "Я, здається, дуже багато випив".