Тігіпко: Газові контракти Тимошенко – це гол у власні ворота

Невигідні газові контракти, укладені з Росією екс-прем’єром Юлією Тимошенко, - це гол у власні ворота для України.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко сьогодні журналістам у Миколаєві після візиту на підприємство «Зоря»-«Машпроект», повідомили УНІАН у прес-службі політика.

На думку віце-прем’єра, потрібно добиватись перегляду газових угод, проте це буде непросто.

«Я не впевнений, що російські партнери дуже просто погодяться на перегляд. Їм зробили надто гарний подарунок. Якщо говорити футбольною мовою, то це гол у власні ворота», - заявив С.Тігіпко.

Віце-прем’єр підкреслив, що для виходу економіки України з тієї складної ситуації, в яку вона потрапила внаслідок укладення невигідних газових угод, необхідно впроваджувати енергоощадні програми.

«Головна ставка має бути зроблена на програми енергозбереження та використання відновлюваної енергетики», - вважає він.