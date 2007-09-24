Томенко вважає, що Ющенко помилився

Заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО повинен був відмовитися від участі у передвиборній агітації за блок «Наша Україна – Народба самооборона», не чекаючи відповідного рішення Центральної виборчої комісії.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН рішення ЦВК про заборону Президенту брати участь в агітації.

“Очевидно, Президент не мусив чекати рішення ЦВК, а повинен сам був сказати, що він поза виборчою кампанією і не допустить, щоб жодна посадова особа під час виборів скористалася своїм статусом”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Заступник лідера БЮТ нагадав, що він є категоричним противником будь-якої участі посадових осіб у виборчій кампанії. “Я вважаю, що і прем’єр-міністр, і голови адміністрацій повинні були піти рівно на місяць у відпустку”, - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, Партія регіонів і НУ-НС допустили помилку, оскільки вони “не пішли на чесний, законодавчо передбачений шлях непоєднування виборчої кампанії з виконанням державної служби”.

“Це помилка, що Президент своїм прикладом не змусив усіх високопосадовців відмовитися від участі у передвиборній агітації”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня ЦВК зобов`язала Президента утримуватись від участі у передвиборній агітації під час виборчого процесу.

Зокрема, Центрвиборчком визнав дії Президента щодо участі в передвиборній агітації у формі публічних закликів голосувати за НУ-НС такими, які не відповідають вимогам закону. Крім того, ЦВК вважає, що такі дії Президента є порушенням виборчого права громадян і їх законних інтересів і несумісні зі статусом глави держави.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО порадив ЦВК не політизувати свою роботу і відзначив, що у Конституції ніде не сказано, що глава держави перебуває поза політичним процесом.