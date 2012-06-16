Кисельов: європейські політики розуміють – Тимошенко покарана законно

Про це УНІАН повідомили в прес-служби Партії регіонів.

«Ті європейські політики, які намагаються захищати Ю.Тимошенко, повинні розуміти, що вона засуджена за перевищення службових повноважень. На підставі сфальсифікованої нею постанови Кабміну підписано кабальні для України газові контракти», - заявив В.Кисельов.

«Тобто не можна говорити, що звинувачення стосовно колишнього прем'єр-міністра у «газовій справі» – необгрунтовані, а тим більше - політичні», - додав він.

Також щодо заяв депутатів Європейського парламенту Ребекки Хармс і Вернера Шульца на вчорашньому брифінгу в Харкові з приводу газових угод Ю.Тимошенко, народний депутат від ПР підкреслив, що «ці угоди не були на користь України». «Ю.Тимошенко дала дозвіл на підписання угод, які були вкрай невигідними для України, й зробила це без рішення Кабміну», - сказав він.

«Європейські політики розуміють – Ю.Тимошенко покарана законно, і водночас деякі з них вимагають її звільнити. Здається, тут треба шукати іншу причину їхньої зацікавленості в її звільненні. Може, деякі європейські політики, захищаючи екс-прем'єра України, приміряють її ситуацію на себе, і у них є на те причини?», - резюмував депутат.