Мороз розповів дипломату про ”колосальну небезпеку”

Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ потрібні «не вибори, а хаос», щоб потім були підстави для ухвалення на референдумі нової редакції Конституції з розширенням повноважень глави держави. Про це заявив голова Верховної Ради України 5-го скликання Олександр МОРОЗ під час зустрічі з колишнім Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні Вільямом МІЛЛЕРОМ.

Як повідомила журналістам прес-секретар О.МОРОЗА Вікторія ШВЕДОВА, під час зустрічі О.МОРОЗ наголосив, що «настільки реакційного повороту, як сьогодні, в Україні за 16 років не було». «Це реакційний поворот від демократії до авторитаризму, від поваги до Конституції – до її нехтування. Це колосальна небезпека», - зазначив голова ВР.

За словами О.МОРОЗА, його надзвичайно турбує те, «що на чолі цих деструктивних процесів стоїть Президент України». При цьому він висловив думку, що «сьогодні йде підготовка до забезпечення фальсифікації результатів виборів». «Завдання поставлено таким чином, щоб до Верховної Ради прийшли три політичні сили, щоб потім владу поділити між собою», - зазначив О.МОРОЗ.

За його словами, один із варіантів – "Наша Україна" і Партія регіонів об’єднуються на основі інтересів бізнес-структур і роблять БЮТ опозицією. Крім того, як варіант він назвав також об’єднання Партії регіонів і БЮТу, «щоб боротися за президентську посаду». При цьому О.МОРОЗ додав: «Хоча це малоймовірний варіант».

Крім того, О.МОРОЗ висловив занепокоєння тим, що голоси 5-7 млн. людей, які проживають за кордоном, можуть бути використані на підтримку однієї з політичних сил. Він зазначив, що, враховуючи штучно створено основу для проведення виборів, рівень використання адміністративного ресурсу, намір реалізувати сценарій щодо визнання новообраного парламенту неправомочним, говорити про об’єктивність кампанії не доводиться.

«Об’єктивно, за наслідками перегонів, є всі можливості зберегти нинішню коаліцію і розширити її за рахунок «Нашої України», - сказав О.МОРОЗ. Водночас, додав він, «все залежить від того, до яких дій вдасться Секретаріат Президента, оточення Віктора ЮЩЕНКА».

В.МІЛЛЕР, у свою чергу, наголосив, що перед лідерами України стоїть надзвичайно складне завдання, яке полягає у знаходженні легітимного конституційного компромісу.