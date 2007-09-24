Томенко хоче, щоб Ющенко розставив крапки над “і”

Заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА до дня виборів оприлюднити свою позицію щодо того, прихильником якої коаліції він є.

Про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

“Президент як людина, яка позиціонує себе з “Нашою Україною”, мусив би розставити крапки над “і”, тому що позицію лідерів цієї політичної сили ми чуємо, а Президент дає люфт для можливих інших конфігурацій”, - сказав він.

При цьому М.ТОМЕНКО нагадав, що можливість формування широкої коаліції суперечить угоді, яка була підписана між БЮТ та блоком «Наша Україна – Народна самооборона».

За його словами, у залежності від результатів виборів можливі різні конфігурації парламентської коаліції. Зокрема, сказав М.ТОМЕНКО, “можлива така конфігурація, яка поставить під сумнів формування демократичної коаліції”.

Він наголосив, що якщо до Верховної Ради пройдуть три політичні сили – Партія регіонів, БЮТ і НУ-НС, - то найімовірніше, що буде створено коаліцію між БЮТ і НУ-НС.

При цьому, зауважив М.ТОМЕНКО, якщо до ВР потраплять 4 політичні сили – Партія регіонів, БЮТ, НУ-НС та КПУ, - то є значна імовірність створення коаліції між Партією регіонів та КПУ.

Але при цьому, за його словами, не виключено, що частина НУ-НС виступатиме за створення широкої коаліції з цими двома політичними силами.

“Якщо до парламенту потраплять 5 політичних сил, включаючи Блок Литвина, то тоді ситуація взагалі стає непрогнозованою, бо це дає прихильникам широкої коаліції від НУ-НС (можливість) маневрувати у різний спосіб”, - сказав М.ТОМЕНКО.

На його переконання, Блок Литвина увійде до коаліції саме з Партією регіонів. Він пояснив це тим, що Блок Литвина фінансують потужні бізнесмени, які будуть впливати на прийняття політичних рішень. “І це буде братня їм політична сила – Партія регіонів”, - наголосив М.ТОМЕНКО.