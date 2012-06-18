У НУ-НС вимагають всенародно обговорити мовну «ініціативу» Колесніченка

Відповідний проект постанови депутат зареєстрував сьогодні у Верховній Раді, повідомляється на сайті парламенту.

Разом з тим текст документа поки що не доступний.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня ВР прийняла у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики».

У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що у разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27).

За це рішення проголосували 234 з 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. «За» проголосували 187 народних депутатів від Партії регіонів, двоє членів фракції НУ-НС, 25 депутатів від КПУ, двоє - від Народної партії, шість членів групи «Реформи заради майбутнього» і 12 позафракційних депутатів.

11 червня депутати від опозиції подали до Вищого адміністративного суду України позов до парламенту, в якому просять суд визнати недійсними результати голосування за мовний законопроект й заборонити профільному комітету ВР готувати його до розгляду в другому читанні.