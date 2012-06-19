ЗМІ: Ющенку уже пишуть промову про «дружину Яценюка»

По-перше, там прагнуть максимально звузити кількість спікерів, уповноважених щось говорити від імені опозиції, пишуть Коментарі.

По-друге, лідери опозиції з´являтимуться на масштабних заходах разом, щоб не дати можливості владі вустами псевдоопозиціонерів розповідати про розкол у верхівці об´єднання.

По-третє, розглядається можливість оперативного введення штабом кризового менеджменту там, де виникнуть проблеми в ході агітації. Куруватиме цей кризовий десант нібито відомий «тушкоборець» Роман Забзалюк, і їх уповноважать грати роль груп швидкого реагування з виїздом на місця.

В КОД вигадали ще й досить дієвий механізм для тактичної протидії намірам влади створити клони опозиції, запустивши в суспільну свідомість гасло: хто не з нами, той із ними – Партією регіонів і її сателітами. На практиці це гасло втілилося у вигнання партії «Наша Україна» з лав КОДу ,чим нажили собі ворога. Який при необхідних капіталовкладеннях (а своїх грошей у партії немає навіть на фінансування партійного інтернет-ресурсу) та виході на телеканали здатен зіграти трохи більшу роль, ніж у 2004 році зіграв Роман Козак, котрий з усіх екранів розводився про Ющенкову дружину-американку. Тепер у ролі Козака може опинитися сам Ющенко.