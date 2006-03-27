До ЦВК надійшло 12 скарг та 2 заяви

У день голосування до Центральної виборчої комісії надійшло 12 скарг та 2 заяви про порушення виборчого законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ.

Він нагадав, що перед цим - 25 березня - надійшло 23 скарги і заяви. За його словами, в основному вони стосуються проведення передвиборчої агітації, не внесення в списки виборців, помилок в бюлетенях, відсутності інформаційних плакатів на дільницях. Голова ЦВК пообіцяв, що всі звернення будуть вивчені і по ним будуть прийняті рішення, а по багатьом, що надійшли 25 рішення вже прийнято.

Також Я.ДАВИДОВИЧ зауважив, що більшість скарг, які надійшли 26 березня стосуються місцевих виборів і тому ЦВК не може приймати щодо них рішення.