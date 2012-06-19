Янукович перед матчем на Донбас-Арені зазирне у фан-зону
19:10, 19 червня 2012Політика
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Президент поспілкується з вболівальниками у фан-зоні Донецька.
Англійські фани у фан-зоні Донецька смакують пиво
Президент України Віктор Янукович відбув до Донецька.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
На стадіоні «Донбас Арена» Президент перегляне гру між збірними командами України та Англії.
Перед початком матчу В.Янукович поспілкується з уболівальниками в офіційній фан-зоні Євро-2012.
Як повідомляв УНІАН, початок сьогоднішнього матчу - о 21.45.
В.Янукович був присутній на двох попередніх матчах за участю збірної України в рамках Євро-2012.
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