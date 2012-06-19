Янукович перед матчем на Донбас-Арені зазирне у фан-зону

Президент України Віктор Янукович відбув до Донецька.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

На стадіоні «Донбас Арена» Президент перегляне гру між збірними командами України та Англії.

Перед початком матчу В.Янукович поспілкується з уболівальниками в офіційній фан-зоні Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, початок сьогоднішнього матчу - о 21.45.

В.Янукович був присутній на двох попередніх матчах за участю збірної України в рамках Євро-2012.