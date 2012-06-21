Восьмий рік після революції: Янукович не спромігся згадати ім'я Ющенка

Перш за все, голова держави подякував екс-президенту, голові КА Леоніду Кравчуку, пише Газета по-українськи.

"Я дуже вдячний Леоніду Макаровичу Кравчуку, першому президенту України, який взяв на себе цей тягар, що дуже важлива для нашої країни робота. Також вдячний президенту Кучмі Леоніду Даниловичу та президенту Ющенку...", - почав говорити Янукович, але зупинився і тяжко зітхнув.

Продовжив свій виступ президент через секунд 10 наголосом на тому, що у Конституційній асамблеї беруть участь люди, які визнані в нашій країні.