Восьмий рік після революції: Янукович не спромігся згадати ім'я Ющенка
11:31, 21 червня 2012Політика
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Під час свого виступу на відкритті першого засідання Конституційної асамблеї Віктор Янукович подякував усім попереднім президентам за участь у цьому проекті, проте не зміг згадати імені Віктора Ющенка.
Віктор забув ім`я Віктора
Перш за все, голова держави подякував екс-президенту, голові КА Леоніду Кравчуку, пише Газета по-українськи.
"Я дуже вдячний Леоніду Макаровичу Кравчуку, першому президенту України, який взяв на себе цей тягар, що дуже важлива для нашої країни робота. Також вдячний президенту Кучмі Леоніду Даниловичу та президенту Ющенку...", - почав говорити Янукович, але зупинився і тяжко зітхнув.
Продовжив свій виступ президент через секунд 10 наголосом на тому, що у Конституційній асамблеї беруть участь люди, які визнані в нашій країні.
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