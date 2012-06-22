Аваков поки не проситиме політичного притулку: час ще не прийшов

Про це він повідомив у інтерв`ю «ЛІГАБізнесІнформ», коментуючи своє призначення керівником виборчої кампанії об`єднаної опозиції в Харківській області.

«Звичайно, це дуже важко - на дистанції керувати таким складним процесом. Це вимушений захід. Але складно - не означає нездійсненно. Я дуже добре знаю людей, з якими ми йдемо у виборчий процес. Щодня ми багато комунікуємо за допомогою Інтернету. Визначаємо ключові позиції й працюємо. Не цукор, але звикли. Процес пішов», - зазначив А.Аваков.

Також він висловив жаль, що не зможе балотуватися до Верховної Ради у мажоритарному окрузі.

«Я дуже жалкую, що влада позбавила мене такої можливості. Я розглядав для себе декілька варіантів мажоритарних округів, - як у Харкові, так і в моєму рідному Чугуєві. Але для мажоритарної виборчої кампанії необхідна особиста присутність», - сказав А.Аваков.

Він не виключив, що саме побоювання мати сильного, відомого й популярного суперника стало однією з причин відкриття кримінальної справи проти нього. "Двоє з Харкова" просто побоялися, що ставленик Партії регіонів програє мені у відкритому поєдинку!», - зазначив А.Аваков.

Екс-губернатор розповів, що українське правосуддя не поспішає з подачею документів щодо його екстрадиції з Італії. «Мої адвокати досі не отримали аргументовану позицію Генпрокуратури України - італійська юстиція посилається на те, що документи не представлені в необхідному обсязі. Засідання суду постійно відкладається», - сказав він.

Йому важко пояснити, чому так відбувається: «Найімовірніше, істинно незалежному суду складно представити докази того, чого немає - ось і зволікають. Але італійська юстиція терпляча, але не безвольна: якщо так триватиме - винесуть рішення на підставі наявних фактів».

Говорячи про те, чи планує він просити політичного притулку в Італії, А.Аваков висловив надію, що в нього з`являться підстави повернутися в Україну.

«Я громадянин України, і в Італії залишатимуся до закінчення процесу екстрадиції. Далі, якщо, як сподіваюся, сфабрикована стосовно мене справа розвалиться - негайно повернуся в Україну», - підкреслив він.

При цьому він додав, що за нинішнього рівня іміджу української влади отримати захист від переслідувань в європейських країнах нескладно. Але він поки має намір поборотися. «Час для таких крайнощів, як політичний притулок, найімовірніше, ще не прийшов», - упевнений А.Аваков.