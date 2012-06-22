У 2013 році вуглевидобувні підприємства приватизуватимуть по 1 гривні

Про це повідомив в інтерв'ю "Урядовому кур'єру" голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр Рябченко.

"Я б був дуже радий, якщо б цього року нам вдалося оголосити продаж хоча б декількох підприємств. У більшості це перспектива 2013-го", - зазначив він.

За його словами, "очікувати, що всі вуглевидобувні підприємства під час продажу приноситимуть великі гроші до держбюджету, помилково".

Як зазначив голова ФДМУ, 6 травня набув чинності закон про особливості приватизації вуглевидобувних підприємств, який передбачає новий для України спосіб приватизації інвестиційно непривабливих, збиткових об'єктів - інвестиційний конкурс. "Його сенс у тому, що саме підприємство буде продано за 1 грн, але змагання йтиме за те, хто більше вкладе в розвиток підприємства. Це буде розрахунок, і тому, хто більше гарантує, й буде продано це підприємство", - зазначив О.Рябченко.

За його словами, щоб перейти до приватизації, необхідно, щоб орган управління - в цьому випадку Міненерговугілля - сформував перелік вуглевидобувних підприємств, що підлягають приватизації, для затвердження урядом. "Ця робота продовжується згідно з планом заходів, передбачених Національним планом дій. Крім того, за Міненерговугілля закріплена передприватизаційна підготовка, яка, до речі, включає й корпоратизацію державних вуглевидобувних підприємств", - зазначив О.Рябченко.

Він також додав, що "Фонд держмайна готовий здійснювати цю приватизацію, й ми проводитимемо її подібно до приватизації енергетики: вся інформація буде на нашому сайті".