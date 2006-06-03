В.Брюховецький, С.Вакарчук, О.Забужко, В.Кличко, Р.Лижичко, О.Скрипка та інші зустрічаються з віце-прем`єром В.Кириленком

13-45 - В Кабінеті Міністрів України за участю віце-прем’єр-міністра України В’ячеслава Кириленка відбудеться обговорення питань взаємодії влади і громадськості щодо розвитку української мови. У зустрічі візьмуть участь: В’ячеслав Брюховецький, Святослав Вакарчук, Оксана Забужко, Віталій Кличко, Руслана Лижичко, Олег Скрипка та інші (вул. Грушевського, 12/2, к. 632, вхід через 6 під’їзд).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter